Thiès : Deux fils de Serigne Saliou Touré arrêtés

Rebondissement dans l’affaire des violences exercées sur un émissaire du khalife des mourides à Thiès, Serigne Moustapha Lakram. Libération informe que deux fils de Serigne Saliou Touré ont été placés sous mandat de dépôt hier, jeudi 30 août. Il s’agit de Serigne Saliou Mbène Touré et Khadim Touré.

Le journal indique que ces derniers ont étaient écroués en même temps que trois disciples de leur père par le procureur de Thiès. La même source rapportent qu’ils seront jugés vendredi prochain pour voies de fait, coups et blessures volontaires, violence sur agents, injures publiques, notamment.

Libération précise que ces arrestations font suite à la plainte de Serigne Moustapha Lakram, qui a versé dans son dossier un certificat d’Incapacité temporaire de travail (Itt) de 60 jours, précisant avoir été frappé et reçu des jets de pierres.

Les événements en question ont eu lieu il y a quelques semaines à Thiès. Serigne Moustapha Lakram a été attaqué pour s’être déplacé pour, dit-on, organiser la succession de Serigne Saliou Touré comme représentant du khalife des mourides dans la cité du Rail. Le guide de Touba s’était dit outré par ces événements.