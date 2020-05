Thiès / Distribution de Kits Alimentaires : Pout donne le coup d'envoi

Le ministre du développement communautaire, de l'équité sociale et territoriale, Mansour Faye, était à Pout pour le lancement de la distribution de kits alimentaires destinés aux ménages vulnérables ciblés par le plan de résilience économique et sociale initié par le Président Macky Sall. La cérémonie s'est tenue en présence du gouverneur de région, Mouhamadou Moustapha Ndao, du maire de Pout Moustapha Sarr, du maire de Thiès, Talla Sylla, du maire de Fandène, Augustin Tine, entre autres.



Après les régions du sud, Mansour Faye a démarré les distributions de kits dans celles du centre. Il s'est rendu à Thiès précisément à Pout pour le lancement de la distribution de kits alimentaires. "Thiès est la 3ème région en terme de volume devant accueillir ces appuis. Nous avons conjugué beaucoup d'efforts pour arriver à ce résultat. Le premier que j'évoquerais, c'est l'initiative du Président de la République de doter un million de ménages d'un appui d'une valeur estimée à peu près à 69 milliards francs Cfa; et de confier cette mission à notre ministère. Le deuxième effort c'est la mobilisation autour du ministère pour tout ce qui est procédure d'acquisition et en collaboration avec tous les gouverneurs du Sénégal", a laissé entendre, lors de son discours, Mansour Faye. Qui souligne que "ces termes de référence ont permis de stabiliser le Registre national unique (Rnu) qui constitue une partie du million de ménages bénéficiaires".



En effet, selon Mansour Faye, "le Rnu renferme au moins 10 à 15% de taux d'erreur d'exclusion et d'inclusion". Et d'ajouter : "L'autre partie ou la partie extension (471.955 ménages vulnérables) qui doit compléter le million de ménages est répartie entre les 553 ou 552 communes que compte le Sénégal suivant une clé de répartition bien définie à partir de la carte de la pauvreté combinée avec la démographie. Et cela a permis à toutes les communes de recevoir leur part".



Le maire de Pout, Mamadou Moustapha Sarr a remercié le ministre et le Président de la République d'avoir porté leur choix sur sa commune. "C'est une satisfaction totale pour nous que notre commune soit le point de lancement de la distribution des kits alimentaires de la région", a-t-il tenu à faire savoir.

Pour rappel,109.809 ménages dans la région de Thiès devront bénéficier de cette aide alimentaire. Ainsi, 10.889 tonnes de riz vont être distribués aux ménages nécessiteux dans le cadre de cette lutte contre la covid-19.





























dakaractu