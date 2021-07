Thiès:Il achète un téléphone volé, utilise le Whatsapp de la propriétaire et lui envoie des images..

À l’origine de cette affaire, le nommé A. Ndione , voulant échanger son vieux téléphone avec un téléphone neuf, s’est rendu à la boutique du commerçant M. Dieng à qui il a proposé d’échanger son vieux téléphone et la somme de 30.000fcfa , contre l’acquisition d’un téléphone de marque « tecno spark 4 ».



Selon ThiesInfo, une fois le téléphone en main, Ndione s’empresse de l’utiliser.



Il s’est mis à parcourir les données du téléphone ainsi que des comptes de réseaux sociaux antérieurement installés par celui qui utilisait l’appareil, lequel avait conservé son numéro après la perte de ce téléphone.



Il engage une discussion Whatsapp avec la propriétaire du téléphone volé, la dame MB Diéye.



Celle ci utilise son autre compte Whatsapp pour piéger le sieur Ndione elle lui envoie des messages sous prétexte qu’elle veut faire sa connaissance, au fil des discussions Ndione tente de draguer son interlocutrice virtuelle ; mieux il va franchir le rubicon en lui envoyant des images de femmes nues et des vidéos pornographiques.



Mb Diéye va mettre à profit cette bourde pour faire arrêter son vicieux admirateur en mettant la police sur le coup.



Arrêté, A Ndione dira avoir acheté le téléphone chez le commerçant M. Dieng trouvé dans sa boutique, celui-ci a reconnu avoir vendu ce téléphone à A. Ndione précisant ignorer celui qui lui avait cédé l’appareil.



Ils seront tous deux arrêtés pour recel et partages d’images contraires aux bonnes mœurs.



Le juge a relaxé le sieur A. Ndione et condamné le vendeur de téléphone M. Dieng à 3 mois ferme.