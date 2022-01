Thiès: La police fait tomber les 2 redoutables bandits qui avaient dépouillé un Espagnol

Un gros coup de filet qui porte la signature des éléments du commissariat du Premier Arrondissement de Thiès qui ont fait tomber deux redoutables malfaiteurs ! Ces derniers à bord de leurs motos Jakarta écumaient la cité du rail où ils ont volé plusieurs millions de francs cfa d'après nos sources proches du parquet.



Suite à de nombreuses plaintes et complaintes, le commissaire Thioub a mis en branle ses éléments de la brigade de recherches. L'exploitation des images des vidéos de surveillance d'une banque de la place et d'intenses investigations ont permis aux redoutables enquêteurs d'identifier les mis en cause.



Ainsi, une planque mise à la "Rue Sans Soleil" s'est soldée par l'immobilisation des deux bandits à bord de leurs motos. Mais ces multirécidivistes Ngagne Soumaré et Mamadou Niang ont opposé une farouche résistance aux policiers lors de leur arrestation. Malgré tout, ils seront menottés puis embarqués au commissariat du Premier Arrondissement.



D'après des sources proches du parquet, le conducteur de la moto simulait un accident et son acolyte profitait de la situation d’affolement des victimes pour dérober des sacs qui se trouvaient dans leur véhicule avant prendre la poudre d’escampette.



Ainsi ils utilisaient ce même modus operandi pour emporter le sac du ressortissant espagnol Vidal Rodriguez Ricardo qui était à bord de son véhicule non loin d'une banque de la place.



A bord de sa Range Rover Evoque, la dame A.S.Camara, contrôleur des impôts de son état, a été dépouillée, en pleine circulation, de son sac contenant plusieurs cartes bancaires et une somme d'argent. Également, plusieurs victimes se sont présentées devant les enquêteurs lors de la chute de ces bandits.



Entendu sur procès-verbal, Mamadou Niang se disant carreleur a reconnu sans ambages les faits avant de mouiller son acolyte Ngagne Soumaré se disant maçon.



" Je ne suis pas en mesure de vous dire avec exactitude le nombre de fois que nous avions commis des forfaits à Thiès. Mais il y a d’autres individus qui s’activent dans ce type de vol" avoue-t-il devant les enquêteurs.



Contrairement à lui, son acolyte Ngagne Soumaré âgé de 35 ans a tenté de nier les faits. Selon ce maçon, son ami Mamadou Niang est grand voleur.



Au terme de l'enquête diligentée par les hommes du commissaire Youssapha Thioub, les deux multirécidivistes ont été présentés au procureur pour association de malfaiteur, agression, vol commis avec usage de moyen roulant, vol à l’arraché et rébellion. Suite à leur face à face avec le maître des poursuites, ces deux amis sont placés sous mandat de dépôt d'après nos sources proches du parquet.













































seneweb