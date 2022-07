Thiès / Législatives 2022 : « Cette victoire là est à nous » (Birame Soulèye Diop)

L'inter coalition Yewwi Askan/Wallu Sénégal a lancé le démarrage de sa campagne dans le Notto Diobass. Ces derniers ont effectué, en effet, des visites de courtoisie dans beaucoup de villages pour échanger avec la population sur leur projet de société et leurs inquiétudes sur la situation du pays.



D'entrée, la tête de liste départementale de l'Inter coalition Yaw-Wallu Sénégal, Birame Soulèye Diop, a montré leur ferme opposition contre un 3ème mandat présidentiel. Le second enjeu, selon lui, c'est l'image de l'Assemblée nationale. Laquelle image, dit-il, "se traduit par le fait qu'elle est devenue le siège de la grande délinquance. Le troisième enjeu est qu'aucune enquête n'a été faite pour faire tomber un homme du pouvoir. Et le dernier enjeu est de restaurer le blason de l'assemblée nationale pour retourner dans les chantiers de la démocratie où elle assume ses vrais rôles". Des combats que ladite coalition compte remporter pour avoir la majorité à l'assemblée nationale.



Birame Soulèye Diop qui regrette des cas de fraudes notées lors des locales de faire savoir : "ce qui s'est passé pendant les locales ne se passera pas pour ces législatives".



Cependant, le maire de Thiès Nord très confiant, est d'avis que l'inter coalition YAW-Wallu va remporter ces élections législatives. "Quand les choses se déroulent normalement et que la victoire est claire, personne ne conteste la victoire. Nous sommes des démocrates. Nous sommes des républicains. Si dans la transparence nous perdions les élections, nous allons féliciter le vainqueur. Mais, ce n'est pour demain cette victoire là, car celle-ci est à nous", a-t-il déclaré.













































