Thiès: Massamba Diop dénonce le plan machiavélique de Birame S. Diop

Élu Maire de la commune de Thiès-Nord, depuis janvier 2022, Birame Souleye Diop n'a pas encore éclairé les nord-thiessois sur l'occupation du peu du foncier dont dispose sa commune, selon l'ingénieur des travaux routiers du Sénégal Oriental. Massamba Diop, pour le nommer, ne peut toujours comprendre après tout le changement dont on voulu les thiessois qu'ils se retrouvent avec ce flou dans la gestion de l'actuel Maire qui se trouve être député et président du groupe parlementaire de l'opposition.

Le responsable de la R.V à Thiès-Nord dénonce également la hausse prévue des taxes municipales sur le commerce au marché central, le plus grand lieu de commerce de Thiès qui n'a enregistré aucun changement surtout sur le plan assainissement depuis l'avènement de la nouvelle team municipale.

Massamba Diop se dit toujours engagé aux côtés des Thiessois contre tout arrêté du Maire qui n'honorait pas les aspirations des centaines de milliers de Thiessois de la commune nord de Thiès, il l'a fait savoir lors d'une conférence de presse ce week-end dernier à Thiès.