Thiès / Thierno Alassane Sall sur un détournement d'1 milliard 481 millions par un dignitaire de l'ancien régime : "Ce Monsieur travaille aujourd'hui avec le nouveau régime"

Lors de son meeting de clôture à Thiès, le candidat de la coalition Sénégal Kessé a fait des révélations fracassantes sur le phénomène de la transhumance. D'après lui, le nouveau régime est aujourd'hui en train de recevoir dans son camp des responsables politiques de l'ancien régime qui n'ont pas du tout les mains propres. Et que sous le coup de la menace, c'est la ruée pour certains d'entre eux qui cherchent à se protéger après avoir détourné l'argent public. Thierno Alassane Sall a révélé qu'un dignitaire de l'ancien régime avait détourné 1 milliard 481 millions de Fcfa avant d'être épinglé par un rapport de l'IGE. Et pourtant, ce dernier, dit-il, a été nommé par l'actuel régime. M. Sall est revenu aussi sur les deux chèques que ce monsieur avait retirés à la banque. "Il y a un premier chèque de 90 millions et un second chèque de 80 millions de Fcfa".



Thierno Alassane Sall s'est aussi penché sur le bradage du foncier du Sénégal à travers la vente par des dignitaires de l'ancien régime du siège du ministère de l'éducation nationale, du siège du ministère des infrastructures, des camps militaires, l'aéroport etc...

















































