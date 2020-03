Thiès: Trois membres du personnel d'une structure sanitaire privée, testés positifs au covid-19

Selon les autorités sanitaires de la région, le centre de traitement ouvert à Thiès est bien équipé et les cas confirmés sont en train d’être bien pris en charge. Elles demandent aux populations de bien respecter les règles d’hygiène et surtout, les recommandations faites par le ministère de la Santé.



Le ministre Abdoulaye Diouf Sarr a annoncé samedi, 9 nouveaux cas confirmés du Covid-19. Ce qui porte le nombre à 56, cas dont 5 guéris et un total de 51 sous traitement. Parmi ces 9 nouveaux cas, 5 sont "importés", un "contact" et trois (3) issus de la transmission communautaire (Touba).







Aminata Diouf Pressafrik.com