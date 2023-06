Thiès : elle réapparaît le jour de ses funérailles… 15 ans après

Toutes les tentatives des membres de sa famille, ses amis et des bonnes volontés pour la retrouver ont été vaines. C’est ainsi qu’après une quinzaine d’années, ces derniers, pensant que K. S. était morte, se sont résolus à organiser des funérailles pour tourner la page.



D’après Enquête, c’est à l’occasion de ces funérailles qu’un des invités lâchera une bombe, affirmant avoir vu la dame à Garage Bentegné, non loin de la commune de Diass. Où K. S. vivrait en concubinage avec un certain J. T.



Il se trouve que J. T., ami intime de l’époux de la dame, participait activement aux recherches pour brouiller les pistes, souligne le journal.



Lequel précise que c’est ainsi qu’une enquête a été confiée à la Brigade de recherches (Sr) de la gendarmerie de Thiès. Les éléments du commandant Mbaye Seck avaient pour mission de retrouver le principal suspect.



Mais, signale Enquête, ce dernier, pour ne pas se faire prendre, a tenté de se suicider quand les gendarmes sont venus le cueillir, en montant sur un arbre avant de se pendre à l’aide d’une corde attachée à l’une des branches.



Il a été sauvé de justesse et évacué à l’hôpital régional de Thiès. Il a été par la suite déféré au parquet, à l’issue de sa garde-à-vue. Il lui est reproché les faits de charlatanisme, séquestration et viol.



K.S. a perdu, entre-temps, son fils aîné, décédé début juin 2023.





































seneweb