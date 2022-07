Thiès: le vote a été bloqué jusqu'à 8h05 au Centre Elhadj Ibrahima Sarr

Sur les lieux, le sous-préfet accompagné d'une équipe de supervision est arrivé pour constater de visu la situation...

Le démarrage à 08 passées a été constaté selon l'enquête préliminaire de l'autorité administrative dépêchée au centre de vote... La réaction du Sous-préfet de Thiès-Sud après qu'il ait su du démarrage en retard de plus d'un tour d'horloge a surpris plus d'un du moment où l'arrêté préfectoral convoque les thiessois à 7h00mn.

Pour rappel, l'on vote dans ce centre depuis l'indépendance de notre nation et ce centre et l'un des mieux organisés de Thiès et méritent d'y être affectés les meilleurs représentants de l'état.