Thilogne : Abdoulaye Diouf Sarr, persona no grata

Abdoulaye Diouf Sarr ne sera pas le citoyen d'honneur de la ville de Thilogne. En effet, les populations s'y opposent. Pour elles, Abdoulaye Diouf Sarr n’a pas respecté ses engagements. Il avait promis de remettre les clés du centre de santé, ce dimanche 15 Décembre, mais les travaux sont loin d'être bouclés. Le ministre avait solennellement annoncé la remise officielle des clés du centre de santé lors d'une visite de chantier le 20 Septembre.



‘’Le ministre avait pris un engagement ferme devant les autorités de Thilogne, devant les guides religieux et les citoyens. Mais aujourd'hui, on est déçu par ses propos. Il avait promis que le 15 Décembre, il allait lui-même venir à Thilogne remettre les clés du centre de santé au peuple de Thilogne. Et à l'heure où nous sommes, le chantier est loin d’être achevé’’, regrette Daouda Mbow au micro de Sud Fm.































seneweb