Thione Seck à Youssou Ndour: " ne suis pas ceux qui guettent un différend entre nous, ce que j'ai dit..."

La tension était encore montée entre Youssou Ndour et Thione Seck, une fois de plus. Mais cette fois-ci, le leader du Ramdan a tenu à faire profil bas et a lancé à son "ami":





"J'ai beaucoup de considération pour toi", lui-at-il dit dans Les Echos.



Cependant, Thione ne lâche pas le morceau de la discorde: "j'ai dit et que je dirai dans ans, c'est que c'est grâce à Youssou Ndour que Ngoné Ndour est devenue Pca de la Sodav", a-t-il balancé.



Pour rappel, Thione Seck avait affirmé que le clan Ndour avait accaparé tous les avantages des artistes. Ce qui a amené une tension palpable ces derniers jours entre You, Thione et son fils Waly Seck.

