Tirage CAN U20 : du lourd pour le Sénégal

Les équipes engagées pour cette compétition de jeunes sont fixées. En effet, les Pharaons U20 affronteront des cadors comme le Nigeria (vainqueur de la compétition à 7 reprises, un record) et le Sénégal (finaliste de 3 des 4 dernières éditions) dans le groupe A en compagnie du Mozambique, Petit Poucet. Rappelons toutefois que les deux meilleurs troisièmes des trois groupes accéderont aux quarts de finale, ce qui laisse un espoir aux trois pays de se qualifier.



En l’absence du tenant du titre ghanéen, l’Ouganda, vice-champion évoluera dans un groupe B comprenant aussi la Centrafrique, quart de finaliste de la dernière édition, ainsi que le Congo, et le Soudan du Sud, qui va découvrir la compétition.



Enfin, le groupe C s’annonce relevé également avec la présence de la Tunisie et de la Gambie, tous deux demi-finalistes de la précédent édition (les Scorpions avaient remporté le match pour la 3e place face aux Aigles de Carthage aux tirs au but). Il faudra toutefois se méfier du Bénin et de la Zambie, qui complètent cette poule et qui ont des arguments à faire valoir.



La Coupe d'Afrique des Nations Juniors se déroulera du 19 février au 11 mars 2023 en Egypte.



Les groupes de la CAN U20 2023 :



Groupe A : Egypte, Mozambique, Sénégal, Nigeria



Groupe B : Ouganda, Centrafrique, Soudan du Sud, Congo



Groupe C : Gambie, Tunisie, Bénin, Zambie