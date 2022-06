Tirage des bulletins de vote : Yewwi Askan Wi refuse de signer le "Bon à tirer"

Yewwi Askan Wi n’entend pas bouger d’un iota. Pas d’élection sans sa liste titulaire proportionnelle, rejetée par le Conseil constitutionnel. La coalition a fait montre de cette même intransigeance, hier, à la Direction générale des Élections, en refusant catégoriquement de viser le BAT (Bon à tirer) obligatoire pour le tirage des bulletins de vote.



Face à la presse, ce mardi 14 juin 2022, le mandataire national, Déthié Fall, a donné les raisons de ce refus qui complique davantage le processus électoral. «Sur le spécimen de notre bulletin qu’on nous a présenté, il n’y avait aucune photo (c’est la photo de la tête de liste Ousmane Sonko qui devait y figurer, si la liste des titulaires était validée, NDLR). Quand on a demandé au commissaire Ndiaye ce qui peut expliquer que la disposition de l’article L58 du Code électoral soit piétinée, il nous a juste dit qu’ils n’ont fait qu’appliquer l’arrêté et qu’ils ne sont pas là pour interpréter la loi», narre-t-il.



Ainsi, fustige le leader du Prp, contrairement à toutes les autres listes en lice, seule celle de Yaw sera sans photo. «On s’est rendu compte qu’en plus de l’illégalité et de l’illégitimité des décisions prises par le Conseil constitutionnel, les voilà encore dans le périmètre des conséquences. Ils demandent à la Direction des Élections de ne faire figurer aucune photo sur la liste de Yewwi Askan Wi, alors que toutes les autres listes bénéficient de cette spécificité. Ce qui est une violation flagrante», martèle-t-il.



Face à cette situation, signale Déthié Fall, Yewwi a décidé de ne pas «viser le bon à tirer». «Non seulement nous ne viserons pas ce bon, mais nous ne nous laisserons pas faire. Vous suivez avec nous depuis lors, qu’acte après acte, le président de la République ne cesse de provoquer Yaw et les populations du Sénégal», dénonce-t-il.

















































seneweb