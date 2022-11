Tirs contre Ousmane Sonko à Thiès

Rédigé par Dakarposte le Lundi 7 Novembre 2022 à 14:56

Ousmane Sonko a été la cible de tirs venant de Thiès à la suite de son audition dans l’affaire qui l’oppose à Adji Sarr. « Jamais la justice n'a été aussi malmenée par un justiciable qui s'arroge la liberté de réécrire le code pénal sénégalais, afin d'obtenir un non lieu pratiquement impossible dans ce dossier qui l'oppose, non pas à l'État du Sénégal, mais à la dame Adji Sarr », souligne Assane Mbaye responsable de l’Alliance pour la République (APR) à Thiès-Ouest et agent administratif à la Lonase, renseigne "L'As".



Il souligne que le leader de Pastef devrait présenter des excuses publiques au peuple sénégalais, d’autant plus qu’il est « un acteur décisif et témoin complice d'une dizaine de morts engendrées lors des douloureux événements de mars de 2021».



« Comment un breveté de l'ENA peut-il cracher sur ce qui est communément appelé, le secret de l'instruction ? Comment peut-il convoquer une conférence de presse et révéler de façon mensongère, son entretien avec le Doyen des juges », s’est-il interrogé





Mamadou Ndiaye