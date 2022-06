Tivaouane : Nouvel incendie à l'hôpital Mame Abdoul Aziz

Quelques semaines après l'incident mortel ayant coûté la vie à 11 bébés au Service néonatologie de l’hôpital Mame Abdoul Aziz Sy Dabakh de Tivaouane, un autre incendie s'y est déclaré, dans la nuit de mercredi à jeudi. Selon la Rfm qui donne l'information, les faits se sont déroulés vers 3 h du matin au Service chirurgie. Mais il y a eu plus de peur que de mal ; le feu a été vite maîtrisé par le personnel de garde et les patients ont été évacués.



Un incident de plus qui présage l'existence d'un réel problème dans ladite structure hospitalière.



D'ailleurs, le chef maintenancier, Fodé Dione, a été inculpé et placé sous mandat de dépôt. Il a rejoint en prison la sage-femme et l’aide-infirmière également arrêtées dans l'affaire de la mort des nourrissons.





























































seneweb