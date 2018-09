Tivaouane : Un homme de 60 ans décapité et sa tête emportée

Assane Seck, la soixantaine environ et habitant au village de Keur Assane Ndiaye, dans la commune de Tivaouane, a subi une mort atroce. Il a été agressé mardi par des individus non encore identifiés, battu à mort et décapité. Sa tête a été emportée par ses bourreaux.

D’après L’AS, qui donne l’information, Assane Seck, a été attaqué alors qu’il se rendait à un baptême dans un village voisin, tôt le matin le jour des faits.

Son corps, gisant dans une mare de sang, a été retrouvé par des passants, selon le journal. Qui indique qu'alertés, la police et les pompiers se sont déployés sur les lieux pour faire les constats d’usage avant de déposer la dépouille à l’hôpital Abdoul Aziz Sy Dabakh de Tivaouane.

L’AS informe qu’une enquête est ouverte.