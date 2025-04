Tontine de voitures : la fille de Fatou Laobé arrêtée

Nd. F. Ndiaye, fille aînée de la chanteuse Fatou Laobé, sera déférée au parquet ce mardi 22 avril pour escroquerie. D'après L'Observateur qui donne l'information, elle est accusée d’avoir lancé une tontine sur les réseaux sociaux, promettant des véhicules aux participantes, principalement des femmes.



Malgré les paiements réguliers de certaines adhérentes, comme C. Ndiaye qui a versé 1,2 million de francs CFA par mois pendant 14 mois, aucune livraison de véhicule n’a eu lieu, explique la source.



Le quotidien du Groupe futurs médias va plus loin : après plusieurs promesses non tenues, Nd. F. Ndiaye a rompu tout contact avec les membres. Face à l'absence de remboursement, une plainte a été déposée, menant à son arrestation et à sa garde à vue, complète le journal.





























