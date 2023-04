« Top cas »: l’administratrice du groupe en garde à vue

Ces groupes ont mis au banc des accusés pas mal de célébrités : acteurs, journalistes, animateurs, ministres, et même hommes religieux avec des “publications et propos diffamatoires, désobligeants et malsains” à leur encontre.



Il ressort des investigations de la Dsc que le profil « Oumy Khairy » appartenait à la dame Fatou Diop plus connue sous le nom de Kiné Anna Diop. Cette dernière est d’ailleurs l’administratrice du nouveau groupe « Kay ma dey la » une évolution du groupe « Top cas », qui fait ravage sur les réseaux sociaux.

Les investigations techniques menées par le Pôle cyber investigation de la DSC sur le profil Facebook «Oumy Khairy» ont permis de découvrir que ledit compte est relié à son numéro de téléphone.

La poursuite des recherches a permis de la localiser aux Hlm 4 où elle a été interpellée alors qu’elle était revenue au Sénégal pour les obsèques de sa mère. Elle risque de ne pas rentrer de sitôt à Brescia où elle vit.





Interrogée sommairement, elle a reconnu être l’administratrice principale des «Néné Touti» , l’autre nom des « caweuses », ainsi que l’essentiel des faits qui lui sont reprochés.

Au terme de son audition, elle a été placée en garde à vue pour association de malfaiteurs, collecte illicite et diffusion de données personnelles, et diffamation via les réseaux informatiques.

D’après nos informations, une autre administratrice du groupe, à savoir Rokhaya Daba Tine, a été interpellée.

D’autres arrestations sont en vue.



































igfm