Touba: 3 nouveaux commissariats seront construits pour renforcer la sécurité

Pour faire face à la recrudescence de la violence à Touba et à Mbacké avec les séries de cambriolages et de meurtres, la sécurité sera renforcée dans la cité religieuse. C’est ce qu’a annoncé le Directeur de la Sécurité publique, Abdou Wakhab Sall, qui était en visite à Touba, hier, et qui a annoncé la création prochaine de 3 nouveaux commissariats à Touba. Il a également annoncé des opérations coups de poing, régulières dans la ville sainte et le renforcement des éléments de police à Touba et Mbacké.

