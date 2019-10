Touba : Abdoulaye WILANE Talonne Khalifa SALL Chez Le Khalife

Il y a eu un chassé-croisé socialiste, hier vendredi dans la capitale du mouridisme. Les deux camps socialistes rivaux s’y sont rendus. Khalifa Sall et sa délégation ont effectué la prière du vendredi dans la grande mosquée de la ville. Ensuite, ils ont été reçus en audience par le khalife général des mourides.

Ce déplacement à Touba de l’ancien maire de Dakar entre dans le cadre de sa série de visites de remerciements et de courtoisie auprès des familles religieuses qui ont participé chacune à sa manière à sa libération.

Khalifa Sall s’est donc rendu à Touba pour remercier le khalife général des mourides Serigne Mountakha Mbacké pour le rôle qu’il a joué pour sa libération, dimanche dernier. On se rappelle également de sa halte à la mosquée Massalikul Jinaan le jour de sa libération.

Après Touba, il devrait ensuite se rendre à Tivaoune, la capitale de la tidyania et dans d’autres capitales religieuses. Hasard du calendrier ou pas, en début d’après-midi, le porte-parole et député socialiste Abdoulaye Wilane, qui incarne la direction actuelle du parti contrôlée par Aminata Mbengue Ndiaye informe qu’une forte délégation du parti est en route sur Touba pour le troisième jour de Sokhna Diouma Sèye, défunte mère de Serigne Mourtada Fallilou.

Outre Abdoulaye Wilane, cette délégation est composée du député Mame Bounama Sall, secrétaire général des jeunesses socialistes, Dib Kor, secrétaire général du Mouvement des étudiants et élèves socialistes (Mees), Cheikh Sadibou Sèye, le secrétaire permanent du Ps, de Mamadou Wane secrétaire politique, Hamade Ndiaye, membre Vision socialiste, Mame Amadou Samba, maire de Camberène, du professeur Babacar Sarr Ouakam, responsable du réseau des universitaires socialistes, de Samba Aly Ba, Directeur de cabinet du défunt Ousmane Tanor Dieng au Hcct et de Morane Guèye, responsable Ps du département de Mbacké. Cette délégation a également été reçue par le khalife général des mourides. Ainsi, la rivalité pour le contrôle du Ps s’est déplacée le temps d’un après-midi dans la capitale du mouridisme, chaque camp espère avoir un soutien de taille et entrer dans les bonnes grâces de l’influent Khalife général des mourides. Les deux délégations ont fortement médiatisé les rencontres avec des publications sur les réseaux sociaux des audiences. Mais le guide religieux semble avoir renvoyé dos à dos les deux délégations. Il s’est contenté de prier pour elles, comme il a l’habitude de faire lorsqu’il reçoit des hommes politiques.

































walf