Touba : Antoine Félix Diome reçu par Serigne Mountakha

Quelques jours après le rappel à Dieu des khalifes de Mbacké Khéwar et de Serigne Massamba Mbacké, le président de la République Macky Sall a dépêché ce jeudi une délégation à Touba conduite par le ministre de l'Intérieur et de la sécurité publique.



Selon une source de Seneweb, Antoine Félix Diome et compagnie ont été reçus par Serigne Mountakha Mbacké dès leur arrivée. Après leur tête+tête avec le khalife général des mourides, la délégation du gouvernement s'est rendue à Mbacké où le ministre de l'Intérieur a présenté les condoléances du chef de l'État à la famille de Serigne Mame Mor Diarra suite à la disparition de Serigne Abdoulahi Mbacké Yallay Bour.



Antoine Félix Diome et sa délégation dont le ministre-conseiller Cheikh Abdoul Ahad Mbacké Gaïndé Fatma sont actuellement à Darou Karim, une localité de Touba pour compatir avec la famille de Serigne Massamba Mbacké qui a perdu récemment son khalife, Serigne Moustapha Massamba.



Nous y reviendrons !