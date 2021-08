Touba: Polygame, gracié le 31 décembre, il est arrêté pour la 4ème fois pour 04 cornets de yamba

Le multirécidiviste a été pris en possession de 04 cornets de drogue et une somme de 18.000 Fcfa en billets de 1000 F Cfa. Interrogé par les enquêteurs dans les locaux de la BR situé dans la Compagnie de gendarmerie de Touba, D.D a reconnu son statut de dealer.



Mais l'homme marié à deux épouses et père de 08 enfants précisera qu'il avait déjà écoulé une quantité équivalant à 2000 F Cfa, avant son arrestation.



Visé pour détention et trafic de chanvre indien, le dealer notaire a été déféré aujourd'hui au tribunal de grande instance de Diourbel. Il file directement vers la prison.