Touba: Serigne Abdou Khadre Mbacké, quatrième khalife de Bamba, célébré

La communauté mouride a célébré vendredi à Touba (Diourbel, centre) le Magal de Serigne Abdou Khadr Mbacké, quatrième Khalife général des mourides (1989-1990), a constaté un correspondant de l’APS.



Plusieurs disciples mourides et des fidèles ont rallié la ville de Touba pour prendre part à la célébration du Magal de Serigne Abdou Khadr Mbacké surnommé « Borom Bakhdad ».



Des séances de déclamation de Qaçaids (poèmes écrits par le fondateur du Mouridisme Cheikh Ahmadou Bamba) et de lecture du Saint Coran ont marqué la célébration de cette journée de recueillement et de prières.



Un dispositif sécuritaire composé entre autres d’éléments du Groupement mobile d’intervention (GMI) était visible aux alentours de la grande mosquée et à la résidence de Cheikh Abdoul Khadre à l’Est de la mosquée de Touba.



Le mausolée du grand soufi ne désemplit presque jamais. Les disciples viennent se recueillir dans ce lieu, notamment ses nombreux homonymes en ce vendredi coïncidant avec le 3e jour du premier mois du nouvel an musulman 1445.



Khalife général des mourides pendant seulement 11 mois, Serigne Abdou Khadr Mbacké a, auparavant, durant plusieurs années, dirigé la prière du vendredi à la grande mosquée de Touba d’où son surnom « l’imam des imams ».



Plusieurs personnalités ont effectué le déplacement à Touba pour prendre part à cet événement dirigé par Serigne Cheikh Mbacké, khalife de la famille de Cheikh Abdoul Khadre Mbacké.



Son fils cadet Serigne Bassirou Mbacké Abdou Khadr par ailleurs porte-parole du Khalife général des mourides a aussi célébré l’événement dans sa résidence sise au quartier Guédé de Touba avec la réception de plusieurs fidèles et des personnalités.



























































APS