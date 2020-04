Touba : Un Boussobé tire sur le maire et élit « Servir le Sénégal » pour distribuer l’aide

Que l’aide ne soit pas remise au maire de Touba. Et je doute que l’équipe qu’il dirige fasse une distribution efficiente. Pour un partage équitable, j’aurais choisi la fondation Servir le Sénégal pour la distribution. Une fondation expérimentée pour ses actions sociales », a déclaré, sur senego, Serigne Abo Bousso.

Des ayants droit zappés

Et le marabout de proposer un comité consensuel et la mise en place d’une cellule de veille pour contrôler la distribution des denrées. Sinon, alerte-t-il, de nombreux ayants droit seront laissés en rade.

L’administration territoriale interpellée

Serigne Abo Bousso d’interpeller l’administration territoriale chargée de superviser la distribution de l’aide alimentaire, de faire preuve de vigilance pour que les choses soient à l’endroit.

L’acte du chef de l’Etat magnifié

Auparavant, le guide religieux a remercié l’Etat du Sénégal pour la sollicitude accordée à la lutte contre la pandémie. Et l’aide alimentaire aux familles démunies est une illustration de son dévouement, de son attention.

