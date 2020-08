Touba : Un charretier de 60 ans arrêté pour trafic de drogue

À en croire le journal Source A, un charretier âgé de 60 ans a été arrêté pour trafic de drogue. Il a été déféré au parquet de Diourbel pour détention de chanvre indien.



En provenance de Dakar, il a été interpellé, lundi dernier, à Touba, dans un véhicule de transport urbain avec plus de 500 grammes de cannabis et 4 cornets de chanvre indien.



Le mis en cause avait dissimulé la drogue dans son sac à dos. Interrogé par les limiers, il confie qu’il a acheté la drogue auprès d’un trafiquant ambulant à Dakar.