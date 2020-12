Touba : Un passager tabasse un contrôleur dans un minibus Tata

Plus audacieux que B.Ba, tu meurs ! Le jeune homme âgé de 21 ans avait embarqué à bord d'un minibus Tata à Touba sans acheter un ticket.



Soudain, le contrôleur Cheikh Mamadou Moustapha Guèye est monté à bord pour vérifier les tickets des passagers. Il remarque que B.Ba n'avait pas encore payé le prix du transport.



Les deux hommes ont échangé des propos houleux à bord de la ligne 03. Arrivé au niveau d'un arrêt de bus, un passager voulait descendre du véhicule, mais le sieur Ba avait bloqué le passage. Ainsi le contrôleur lui a demandé de libérer la portière.



Mais le jeune homme âgé de 21 ans en a profité pour infliger un violent coup au visage du contrôleur, puis a sauté du bus et pris la fuite. Le visage ensanglanté, la victime l'a poursuivi sans succès. Cheikh Mamadou Moustapha Guèye s'est rendu au niveau d'une structure sanitaire pour se faire soigner.



Grièvement blessé au visage, le contrôleur muni d'un certificat médical attestant une incapacité temporaire de travail de 15 jours, a déposé une plainte contre le passager à la brigade de proximité de Touba Bélel.



Les gendarmes ont finalement cueilli le fugitif au niveau de son village grâce à la collaboration des autres passagers. Ces derniers ont décliné l'identité B.Ba aux hommes en bleu.



Déféré au tribunal d'instance de Mbacké pour coups et blessures volontaires ayant entraîné une ITT de 15 jours, B.Ba a été envoyé en prison par le procureur Diallo selon des informations de Seneweb.