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Touba : démantèlement d’une dangereuse bande de malfaiteurs opérant à bord de véhicules volés ou signalés

Rédigé par Dakarposte le Vendredi 15 Mai 2026 à 14:01 modifié le Vendredi 15 Mai 2026 - 16:01

Le commissariat d’arrondissement de Ndamatou a procédé, dans la nuit du 12 au 13 mai 2026, à l’interpellation de cinq récidivistes. Les mis en cause ont été placés en garde à vue. Ils sont poursuivis, selon une note de la police publiée vendredi, pour association de malfaiteurs, vol en réunion commis la nuit avec violences et usage d’armes, dissimulation de plaque d’immatriculation, et détention et usage de stupéfiants.


Touba : démantèlement d’une dangereuse bande de malfaiteurs opérant à bord de véhicules volés ou signalés
Au cours d’une mission de sécurisation nocturne menée par la Brigade de Recherches (BR) du commissariat de Ndamatou, au quartier Sékhawga, l’attention des agents a été attirée par un véhicule de marque Peugeot 307, de couleur bleue, stationné dans la pénombre.

« Les policiers ont constaté que les occupants avaient volontairement masqué la plaque d’immatriculation avec un mélange de sable et d’eau pour la rendre illisible. Positionnés stratégiquement à un carrefour offrant plusieurs voies de fuite, les suspects attendaient le moment propice pour agresser des passants », rapporte la police.

D’après la même source, l’intervention immédiate de la BR a permis de neutraliser les cinq individus. La fouille minutieuse de l’habitacle a conduit à la saisie de deux coupe-coupe dissimulés sous les sièges arrière ; deux joints de chanvre indien entamés. Interrogés sur place, les suspects ont été incapables de justifier leur présence massive et armée à cette heure tardive.

Selon la police sénégalaise, cette arrestation met un terme à une série d’agressions à main armée qui semait la psychose dans plusieurs secteurs depuis la période précédant le Ramadan 2026. Il s’agit notamment de Ndamatou, Sékhawga, Nguiranène, Darou Marnane, Yonou Darou, Tally Boubess et de la corniche Serigne Modou.

« Le modus operandi consigné dans les plaintes précédentes était identique : un commando de cinq individus surgissant d’une voiture pour dépouiller violemment les citoyens. Les investigations ont révélé que la bande utilisait initialement une Peugeot 406 grise. Se sachant activement recherchés suite aux signalements, ils avaient récemment changé de moyen de locomotion pour la Peugeot 307 bleue », explique la police.

Convoquées au commissariat pour les besoins de l’enquête, plusieurs victimes ont formellement reconnu le véhicule saisi. Lors de la séance de présentation de suspects (tapissage), le conducteur, de teint clair, ainsi que ses acolytes ont été positivement identifiés par leurs victimes.

Les vérifications au fichier central révèlent que les cinq mis en cause sont des récidivistes notoires, déjà déférés par le passé devant le Parquet pour des délits de même nature.
























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