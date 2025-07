Touba: des opérations de désencombrement lancées en prélude au Magal

À l’initiative du ministère de l’Urbanisme, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire, le programme «Xaal Yoon» (libération des emprises en wolof) a été lancé le samedi 5 juillet à Touba. Il vise à dégager les voies pour améliorer le trafic. La Direction générale du cadre de vie et de l’hygiène publique (Dgcvhp), maître d’œuvre, veut désengorger la ville sainte en prélude au Magal. Ainsi, les routes menant à la Grande mosquée ont été désencombrées. Selon Serigne Kosso Sène, directeur général de la Dgcvhp, les actions se poursuivront jusqu’à la veille du Grand Magal. «Elles sont réalisées en collaboration avec la mairie de Touba, qui a mis à disposition son équipement lourd ainsi que son personnel».



En plus de libérer les zones occupées, M. Sène a indiqué que les chemins en sable seront aplanis et densifiés afin d’améliorer la circulation. Le but, selon lui, est de rendre les déplacements plus faciles, car il a été observé des obstacles sur certaines voies importantes durant le Magal de Touba. Saluant cette démarche, le maire de Touba, Abdou Lahat Kâ, a précisé que dégager les emprises améliore la circulation et contribue également à la prévention des inondations. De plus, il considère que réaliser le remblai, le nivellement et le compactage de certaines routes est une excellente initiative.



«La circulation est paralysée durant le Magal ; l’usage désordonné de l’espace public et les inondations créent également des problèmes considérables», s’est ainsi désolé l’édile tout en exprimant sa gratitude aux hautes autorités. Abdou Lahat Kâ a aussi manifesté la disponibilité de la mairie à appuyer cette initiative. «C’est pourquoi nous avons mobilisé l’ensemble de nos ressources et de nos équipes. De plus, nous avons engagé 47 personnes, pour une durée de trois mois, afin de les aider tout au long des différentes opérations», a souligné le maire.

















































Le Soleil