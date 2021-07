Touba endeuillée- Serigne Abdou Samath Souhaïbou Mbacké perd son épouse,Sokhna Marième Kébé

Il est des chagrins bien difficiles à surmonter et perdre un être cher comme sa mère est sans doute le plus difficile qui soit. Et, comme disait l'autre, il y a une place spéciale dans notre coeur pour une épouse, tout comme il y a une place spéciale dans le coeur de chaque femme pour son époux, sa progéniture,...



Il revient à dakarposte que Touba est plongée dans un profond accablement depuis l'annonce de la mort de l'épouse de Serigne Abdou Samath Souhaïbou Mbacké.



En effet, Sokhna Marième Kébé a quitté ce monde futile et périssable.



La prière mortuaire a eu lieu aujourd'hui à Touba Darou Minane. La défunte repose désormais à Touba.



Que son âme repose en paix et qu'elle demeure éternellement dans les jardins de Firdawss sous lesquels coulent des ruisseaux!













