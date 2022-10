Touba endeuillée ...Serigne Fallou Mbacké Dioumada n'est plus !

“Inna lillahi ma akhadha wa lahou ma a’ta, wa koullou chay-ine indahou bi ajalin

moussama fal taçbir wal tahtassib” (Allah reprend un jour ce qu’il donne ! Toute

chose lui appartient et chaque chose a une fin définie par Lui. Soyez patients!)



Dakarposte a appris, tard dans la soirée, que l'imam de Darou Khadim (à Touba) a tiré sa révérence.



En effet, Serigne Fallou Mbacké Dioumada a quitté ce monde futile et périssable.



Qu'Allah accorde sa clémence et sa miséricorde aà Serigne Fallou Mbacké Dioumada !











clounjay@yahoo.fr