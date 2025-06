Touba: le gouverneur prend des mesures suite à l’effondrement d’un immeuble ce mercredi

Un immeuble de quatre étages en construction s’est effondré ce mercredi 25 juin dans le quartier Darou Miname à Touba, causant la mort de 3 personnes et 2 blessés. Le gouverneur de Diourbel, Ibrahima FALL, s’est immédiatement rendu sur place pour évaluer la situation.



« J’ai été alerté de l’effondrement d’un immeuble de quatre étages, inoccupé, qui a causé des dommages à une maison voisine », a déclaré le gouverneur devant la presse. Il a précisé que « le bilan provisoire fait état de deux blessés évacués à l’hôpital Matlaboul Fawzeyni et de trois corps sans vie ».





Accompagné du préfet de Mbacké, du sous-préfet de Ndame et du maire de Touba, Ibrahima FALL a exprimé « la compassion des autorités centrales aux populations ainsi qu’au khalife général des mourides ». Face à ce drame, le gouverneur a annoncé des mesures urgentes.



« La première recommandation est d’arrêter toutes les constructions qui n’ont pas respecté les procédures réglementaires », a-t-il annoncé.



Il a également souligné la nécessité de travailler en étroite collaboration avec les autorités locales et religieuses.



« Il est nécessaire d’en discuter avec le khalife général des mourides pour organiser, en lien avec les services techniques, des missions d’inspection des bâtiments afin de prévenir de tels drames à l’avenir », ajoute-t-il.



Cet accident relance le débat sur le respect des normes de construction. Les enquêtes se poursuivent pour déterminer les causes exactes de cet effondrement.

































Walf