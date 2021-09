Touba : plus de 3 500 agents de santé mobilisés

Plus de 3 500 agents de santé seront mobilisés et 2 millions de masques distribués pour les besoins du Magal de Touba. L’annonce a été faite par le ministère de la Santé et de l’Action sociale, Abdoulaye Diouf Sarr qui a fait, hier, un déplacement dans la cité religieuse.



«Le dispositif est tout à fait au point. Dans un contexte de pandémie, nous devons nous préparer à donner tout ce qu’il faut pour que les pèlerins puissent respecter les mesures bar- rières. C’est pourquoi nous avons mis en place 2 millions de masques pour permettre aux pèlerins de disposer des masques nécessaires pour respecter les mesures barrières. Lors du Magal, plus de 3 500 agents de santé seront déployés aussi pour les besoins de santé des populations», annonce Diouf Sarr. Qui ajoute aussi que le service d’hygiène qui a déjà déployé ses équipes au niveau de Touba est en train de prendre toutes les dispositions de prévention permettant d’intervenir à l’occasion de l’événement religieux. D’ailleurs, le porte-parole du Khalife général des Mourides, renseigne-t-il, a mis à la disposition du service un site pour intervenir. Le Samu national qui gère toutes les urgences va inaugurer son unité à Touba à l’occasion de ce rassemblement religieux.























Samba BARRY