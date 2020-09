Tournée agricole dans le Sine-Saloum : Voici le programme prévisionnel du chef de l'État.

Sauf un changement de dernière minute, le président de la République se rendra ce samedi à Niakhar (Fatick) où il visitera des champs de l'Asc Jamm Bugum, organisation spécialisée dans la filière mil. Après cette étape, Macky Sall fera cap sur la commune de Sibassor (Kaolack) en vue de visiter des champs de la coopérative pour le développement local (COPADELSI) avec des spéculations de 1.500 ha : arachide, mil, maïs, sorgho, maraîchage et arboriculture (2.000 membres) et enfin Toubacouta pour se rendre dans les champs d'arachide (10 ha) et de mil (06 ha) à Ndoumboudj.



Et pour la journée du dimanche, Dabali et Firgui vont recevoir la délégation à travers une visite de Coprosem Paoskoto, spécialisé dans la production de semences d'arachide et de mil, puis Keur Socé et enfin Diank Souf, plus précisément au village de Médina Sy où le président de la République visitera des champs d'arachide et de mil...

































