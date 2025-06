Tournée du Président du MEDS et du Groupe Promo Consulting à travers ses bureaux de représentation en Europe

Le Président du Groupe Promo Consulting et du MEDS a entamé depuis plusieurs jours une tournée en Europe qui l’a mené à Paris, Genève, Bruxelles et Milan. Il nous revient que M. Mbagnick Diop va entamer une seconde tournée prévue pour le mois d’octobre. Il se rendra à Barcelone, Amsterdam, Cologne, entre autres…



La mission se termine en ce début de semaine à Paris où il avait démarré la tournée.





Après les États-Unis, les collègues et partenaires du Président Mbagnick Diop ont eu le privilège de partager avec lui les perspectives qu’offrent aujourd’hui le continent Africain.























































rewmi