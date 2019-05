"Tous Pour Un Bon Ramadan", cette trouvaille salutaire à l'actif de l'animateur Pape Cheikh Diallo !

Un illustre penseur écrivait dans un de ses ouvrages: "L'homme bon tire le bien qu'il fait de son coeur, mais également de sa bourse. Il donne aux malheureux son temps, ses soins, ses affections, sa personne ; et, dans l'estimation de ses bienfaits, à peine ose-t-il compter pour quelque chose l'argent qu'il répand sur les indigents"



Le célèbre animateur de la TFM, Pape Cheikh Diallo est de cette catégorie d'individus altruistes qui se sacrifie et force l'admiration de leur entourage.



À preuve, cette émission, qui passe le dimanche soir sur TFM, intitulée "Tous Pour Un Bon Ramadan", révèle la face cachée de Pape Cheikh. Lequel, trouve du plaisir à faire...plaisir à son prochain.



Et, le plus touchant: l'animateur patenté de la très suive "Quartier Général" appuie des nécessiteux qu'il ne connait ni d'Eve ni d'Adam. Les heureux bénéficiaires ne font que le joindre au téléphone et le tour est joué.





Comme disait l'autre, le cadeau réussi est par conséquent celui qui, de la même manière, satisfait le besoin le plus intime de la personne qui le reçoit (il suffit de suivre les séquences de l'émission pour s'en édifier)



Cela dit, mention spéciale au patron du groupe Futurs Médias (Youssou Ndour). Qui, sans tambour ni trompette, a offert au concepteur de l'émission la possibilité de diffuser gratuitement sur TFM les annonces associées aux campagnes faisant appel à la générosité du public.



Dans l'émission, on découvre également un Pape Diouf (chanteur) sociable. Affable, le lead vocal de la "Génération Consciente", apparemment adulé dans son fief de "Pikine Guinaw Rails" a surpris plus d'un, notamment par sa philanthropie.