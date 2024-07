Tous les services de l’Etat mobilisés pour une bonne organisation du grand Magal (ministre)

Tous les services étatiques sont mobilisés pour une bonne organisation du grand Magal de Touba, événement religieux commémorant le départ en exil du fondateur du mouridisme, Cheikh Ahmadou Bamba, a assuré, mardi, le ministre de l’Intérieur et de la Sécurité publique, Jean Baptiste Tine.



”Tous les services de l’Etat concernés sont aujourd’hui mobilisés pour que le Magal se déroule dans les meilleures possibles”, a-t-il déclaré à l’issue de la réunion nationale consacrée aux préparatifs de cet évènement phare de la communauté mouride.



Jean Baptiste Tine s’exprimait en présence du président du comité d’organisation du Magal, Serigne Bassirou Abdou Khadre Mbacké, des directeurs nationaux, des chefs de services et toutes les parties prenantes impliquées dans l’organisation de ce rendez-vous religieux annuel.



”A l’issue de cette réunion nationale, on peut retenir essentiellement deux problèmes: le problème de l’eau, l’eau à boire, mais aussi l’eau à évacuer en termes d’assainissement”, a ainsi laissé entendre le ministre de l’intérieur.



”Que ce soit pour l’eau à boire ou les questions d’assainissement, des engagements fermes ont été pris par les services concernés afin de minorer, vraiment minorer au minimum, les désagréments qui ne manqueront peut-être pas de survenir”, a-t-il rassuré.



Sur le plan de la sécurité publique, M. Tine a indiqué que ”aussi bien la police que la gendarmerie ont toutes les deux pris les engagements fermes pour mettre le maximum de moyens à contribution”.



Selon le gouverneur de la région de Diourbel, Ibrahima Fall, ”les engagements pris par les différents services lors du comité régional de développement consacré aux préparatifs de cette édition sont exécutés à 82%.”



Pour sa part, Serigne Bassirou Abdou Khadre Mbacké a demandé à ce que ”des moyens conséquents soient déployés pour prendre en charge les lancinantes questions liées à l’eau et l’assainissement, proportionnellement à la dimension de la ville de Touba et à sa démographie.”











































































aps