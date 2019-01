Tous ses plans marchent à merveille- Macky Sall, un génie politique insoupçonné?

S’il a été à l’école de Wade et appris beaucoup de lui, Macky Sall est en train de prouver qu’en dehors du Pds il est capable de dérouler une démarche politique très efficace. Toutes les stratégies mises en place par ses hommes et lui rencontrent toujours un succès inespéré. C’est ainsi que lorsqu’il a réactivé la CREI pour envoyer en prison Karim Wade et certains dignitaires du régime Wade, ce dernier et ses partisans lui avaient promis l’enfer. Karim Wade a été arrêté, jugé et condamné sans que cela ait donné lieu au soulèvement populaire promis par son père. Il a été exilé au Qatar et personne n’a bougé le petit doigt. L’autre «K», Khalifa Sall a été accusé de détournement de deniers publics, jugé et condamné et aucun soulèvement n’a eu lieu. Le parrainage est passé par là, éliminant plusieurs candidats et le pays est toujours calme, les forces de sécurité veillent au grain, surtout qu’ils ont reçu un important renfort en logistique de répression… Aujourd’hui encore, après l’élimination d’une seconde vague de candidats par le Conseil constitutionnel, les mêmes opposants continuent de promettre à Macky Sall le feu mais il semble qu’ils n’ont pas les moyens de leurs ambitions. Du moins le peuple sénégalais ne semble pas intéressé par leurs desseins de mettre le feu au pays et donc, malgré leurs rodomontades et menaces, Macky Sall est en train de dérouler son plan et, jusqu’à présent ça marche comme sur des roulettes. La dernière action en date avait été annoncée sur un air prémonitoire par un Premier ministre qui était quasiment sûr qu’il en serait ainsi : Il avait annoncé qu’il n’y aurait pas plus de cinq candidats y compris son chef, et c’est le même nombre de candidats qui a été retenu par le Conseil constitutionnel. Reste le chiffre avancé par les responsables de l’Apr qui prédisent déjà que le candidat sortant va rempiler dès le premier tour avec 54 ou 57% de voix. Et si occurrence arrivait à se réaliser ce sera une réussite à 100% pour toutes les intentions avouées par le camp au pouvoir. Et il ne se passera absolument rien à part quelques jacqueries sporadiques qui seront probablement vite étouffées…



Quoi qu’il en soit il n’ y aura pas le grand soir dont rêvent tant certains quatre-vingt huitards nostalgiques et revanchards car Macky a tout prévu et il est en train de dérouler tous ses plans sans rencontrer la résistance idoine car il a en face de lui une opposition de salons et de slogans hostiles sur la toile mais qui, jusqu’à présent n’a pas fait montre d’une réelle pugnacité qui pourrait l’ébranler. En conséquence, le chiffre de 54% avancé par les apéristes pourrait bien se réaliser, et que personne ne vienne parler de fraude électorale le cas échéant…





Ibra Deguene Keung dakarposte