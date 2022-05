Tout savoir sur la santé de Poutine : propagande, mystères et vérité

Le cancer de Poutine

L'information est sortie dans le tabloïd britannique The Sun : Poutine devrait subir une intervention chirurgicale pour un cancer et, par conséquent, disparaîtra temporairement de la scène.



Des informations crédibles ?

La santé de Poutine est, en effet, un mystère et il est difficile de prendre pour argent comptant les informations diffusées par The Sun, compte tenu de la protection extrême qui entoure le président russe, notamment tout ce qui se rapporte à sa vie personnelle. Cependant, il est vrai qu'il y a des informations récurrentes dans toutes sortes de médias sur les maux dont souffre Poutine depuis des années.



Tremblements de Parkinson présumés

Le journal britannique The Independent (et de nombreux autres médias internationaux) s'est fait l'écho des commentaires suscités par une vidéo de ce mois de mai dans laquelle Poutine recevait le président biélorusse Loukachenko et donnait l'impression qu'il souffrait de tremblements similaires à ceux de malades qui souffrent de Parkinson.



Le cancer présidentiel

De l'encre a souvent coulé pour parler d'un cancer possible depuis de nombreuses années. Un cancer de la thyroïde, un cancer de l'abdomen (selon The Sun) et d'autres typologies ont été abordées dans les médias.





Et si tout cela n'était que propagande ?

Cependant, toute information sur les problèmes de santé de Poutine doit être questionnée. La propagande fonctionne dans les deux sens (de la Russie vers l'étranger et de l'étranger vers la Russie), de sorte que ces maux pourraient très bien n'être que de simples fabrications pour saper le pouvoir.



Si Poutine tombe malade, son image en sera affectée

Et c'est que Poutine a fondé son pouvoir sur l'image d'un homme fort, avec des mises en scène fréquentes de sa grande capacité physique (nager, chasser, monter à cheval torse nu...). Une maladie briserait son image de leader imbattable, de mâle alpha indestructible, libre de toute maladie.



La maladie comme excuse pour le mettre à l'écart

Il y a aussi ceux, comme l'agence britannique Dragonfly (experte en analyse du renseignement et de la sécurité), qui soutiennent que si le cours de la guerre ne tourne pas rapidement en faveur de la Russie, Poutine pourrait être écarté par son entourage avec l'excuse d'être gravement malade.





Une spéculation sans fondement

Depuis le Kremlin, chaque fois que l'occasion se présente, toute information sur la santé de Poutine est décrite comme une spéculation sans fondement.





Et son état mental ?

Il y a également eu des spéculations sur la possibilité que Poutine ait des problèmes mentaux. Des dirigeants comme Macron, qui lui ont souvent parlé, le nient. Une autre chose est qu'il maintient des attitudes inflexibles ou que, comme l'a dit un jour l'ancienne chancelière Angela Merkel, il est "déconnecté de la réalité".



Bien sûr, si nous parlons de Biden...

Il y a aussi ceux qui ont souligné que, si nous devons parler en détail de la santé des dirigeants des superpuissances, cela ne ferait pas de mal de savoir dans quelle mesure un dirigeant comme Joe Biden possède 100 % de ses capacités.





Un homme mûr en bonne santé (selon ce qui est transmis)

Vladimir Poutine est donc officiellement un homme de 69 ans en parfaite santé.





Depuis le Pentagone, rien n'est confirmé ni démenti

Interrogé sur le cancer présumé et la prétendue opération que Poutine allait subir, John Kirby (sur l'image), un porte-parole du Pentagone, a simplement déclaré : "Je n'ai rien vu qui puisse nous aider à corroborer quelque chose".



Poutine : un adepte de la vie saine

En principe, Poutine n'est pas une personne aux habitudes toxiques, sa santé est donc censée être bonne. On parle de quelqu'un qui, par exemple, a pratiqué les arts martiaux et possède une ceinture noire de judo.





Obsédé par sa santé

De plus, des informations ont été publiées sur la façon dont Poutine prend soin de lui pour ne pas tomber malade. Durant la première période de la pandémie, il a pris des précautions extrêmes au Kremlin, il s'est radicalement isolé et ses rendez-vous sur des tables d'un kilomètre de long pour être sûr d'éviter la contamination ont déjà fait le tour des journaux (voir Macron), au cas où son invité ne viendrait pas avec des certificats médicaux qui démontrent son bon état de santé.



La santé de Poutine n'est pas le problème

En tout cas, le débat sur la santé de Poutine (qui, au fond, cache le désir qu'il disparaisse en tant que leader) n'est finalement pas le problème. Derrière lui, il y en a d'autres qui peuvent le remplacer et qui, sûrement, ont une vision de la Russie et du monde assez similaire à celle de l'actuel président.