Toutane Diack ex Mme Kara vit-elle un divorce non désiré?

Les divorces sont devenus plus que banals dans notre société, tant les tribunaux sont inondés sous les procédures. Mais,cela n’enlève en rien la douleur qu’ils provoquent aux personnes qui doivent les subir. Il est toujours vécu comme un réel traumatisme. C’est une (grande) page de notre vie qui se tourne et des centaines de promesses qui disparaissent en fumée.



Tel semble être le cas pour la désormais ex Mme Mbacké née Toutane Diack. Laquelle a rompu les amarres avec son marabout de mari, Serigne Modou Awa Balla Mbacké plus connu sous le nom de Kara.



Rien de cocasse diront certains. Oh que si, car la dame semble vivre un un divorce non voulu. La cause?



Primo, dakarposte a remarqué qu'elle évite soigneusement de parler de sa séparation somme toute inattendue. "Elle a l'air de se refermer sur elle même" nous souffle un de ses proches.



Secundo, Toutane n'a pas supprimé sa musique d'attente téléphonique, qui n'en demeure pas moins un hommage à son mari, pardon ex époux Serigne Modou Kara.





Aux fins d'en savoir davantage, dakarposte a beau tenté de la joindre. En vain. Peut-être qu'elle prend, ce qu'on peut appeler prosaiquement, le temps du deuil pour surmonter le traumatisme d’un divorce ?Normal, serait-on tenté de dire car quand on rompt, l’autre disparait tout bonnement de notre vie, du jour au lendemain. C’est pourquoi on peut associer cela à la perte d’un être cher et donc parler de deuil amoureux.