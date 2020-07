Trafic D’armes À Touba : Déféré, Saliou THIAM Expose Des Dignitaires Religieux

En garde à vue depuis dimanche au poste de police de Gouye-Mbind, suite à son interpellation avec un nombre impressionnant d’armes à feu et de munitions, Saliou Thiam a été déféré, hier, au parquet de Diourbel. Idem pour son présumé fournisseur, Cheikh Lô.

L’affaire de la saisie d’armes et de munitions, dans la nuit du samedi 18 au dimanche 19 juillet 2020, par les éléments du poste de police Gouye-Mbind, un quartier de Touba, file droit vers un procès. Pour cause, le sexagénaire, Saliou Thiam qui avait été pris en flagrant délit de détention sans autorisation d’un nombre impressionnant d’armes à feu et de munitions et son présumé fournisseur, Cheikh Lô, ont été déférés, hier, au Tribunal de grande instance de Diourbel. Ce même Cheikh Lô a été impliqué dans l’affaire dite des munitions saisies à Pékesse, en novembre 2019. «Ils sont déférés ce matin (hier ; ndlr). Saliou Thiam a reconnu les faits en avouant devant les éléments de la police qu’il convoyait plus de 100 armes et 800 munitions», confie une source. Ils sont poursuivis pour «association de malfaiteurs, vente, achat et détention de munitions sans autorisation».

En effet, soumis au feu roulant des questions des enquêteurs au cours de sa garde à vue au poste de police de Gouy Mbind, Saliou Thiam est passé à table citant ainsi Cheikh Lô, un récidiviste connu dans le milieu de la vente illicite d’armes. Ce dernier, pour sa part, a nié son implication dans le dossier. «Trois éléments de la Division des investigations criminelles étaient venus en renfort. C’est Saliou Thiam qui a cité son fournisseur. Saliou était en même temps réparateur d’armes à feu. Les armes et munitions retrouvées par devers lui sont ceux utilisées par les commandos de l’armée. C’est une affaire très sensible. D’autres arrestations sont prévues dans quelques jours», siffle une source judiciaire.

Pour rappel, dans leurs opérations de sécurisation de Touba, Mbacké et environs, les éléments du poste de police de Gouye-Mbind avaient réussi à mettre la main, dans la nuit du samedi 18 au dimanche 19 juillet 2020, sur Saliou Thiam, âgé de 65, à Madiyana 2. Interpelé avant son acheminement vers ledit poste de police, un nombre impressionnant d’armes à feu a été retrouvé par devers lui. Il s’agit de 110 armes à feu de divers calibres dont 18 Pa, 21 armes de fabrication artisanale PA, 71 fusils, 807 munitions dont 634 pour PA, 53 pour Cap, 98 munitions de guerres, 16 chargeurs et 2 jumelles.

Salif KA