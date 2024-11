Trafic d’ecstasy : comment la Dic a piégé et fait tomber le «baron» de Cambérène

Dimanche 17 novembre, S. Ndiaye s’apprête à conclure une bonne affaire. Ce dealer de drogue notoire, établi à Cambérène, a rendez-vous avec des clients qui lui ont commandé de l’ecstasy. Arrivé au lieu de la transaction à bord d’une moto conduite par un de ses lieutenants, M. Nd. Ndiaye, il livre 61 pièces de la drogue demandée. Mais alors qu’il s’attendait à empocher l’argent de la première livraison, avant de procéder à la deuxième, ses «clients» sortent du bois : ils lui font savoir qu’il sont des policiers en civil.



D’après L’Observateur, qui relaye cette affaire dans son édition de ce jeudi, S. Ndiaye était dans le collimateur de la Dic. Les policiers, précise le journal, «ont exploité un renseignement faisant état d’un vaste réseau de trafic de drogue, entre Banjul et les quartiers dakarois Yoff et Cambérène, piloté par le caïd».



Pour faire tomber ce dernier, la Dic mobilise les agents d’un de ses bras armés, Groupe de recherches et d’interpellation (Gri). Ces derniers avaient pour mission d’infiltrer le réseau de S. Ndiaye, de le cerner et de le démanteler.



Mission accomplie avec l’arrestation du dealer, qui a reconnu les faits, la saisie de la moto qui le transportait et la découverte de 140 pièces d’ecstasy sur celle-ci. Selon L’Observateur, la Dic est désormais aux trousses d’une nommée «Kh», dont le nom a été balancé par S. Ndiaye au moment de son interpellation.











































