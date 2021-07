Trafic de drogue : 2 dealers cernés par la police avec 4,5 kg

La police a procédé à une importante saisie de drogue au quartier Darou Marnane. Les éléments du commissariat spécial de Touba ont surpris un apprenti-chauffeur qui était porteur de 4,5 kilogrammes de chanvre indien d'après une source de Seneweb.



Les hommes du commissaire Bassirou Sarr ont exploité une information relative à une présence douteuse de ces individus au niveau d'un domicile situé au quartier Darou Marnane de Touba. Le dispositif de surveillance mis en place a permis de constater des va-et-vient au niveau des lieux indiqués. Ainsi, la descente dans ladite concession s'est soldée avec l'arrestation d'un dealer porteur de 4,5 kg de chanvre indien.



Interrogé par les enquêteurs, Mame Cheikh Gadiaga a décidé de coopérer avec la justice. Le jeune dealer reconnait qu'il était chargé d'écouler le produit prohibé pour le compte d'un certain Gallo Bâ. Ainsi, l'apprenti-chauffeur âgé de 20 ans a conduit les policiers au domicile du propriétaire de la drogue. Ce dernier a été aussi cueilli sur place et embarqué à la police.



Entendu sur procès-verbal, Gallo Bâ réclame la paternité de la quantité de 4,5 kg de chanvre indien. Se disant carreleur, l'homme âgé de 25 ans a confirmé avoir remis le produit saisi sur son acolyte Mame Cheikh Gadiaga.



Déférés au tribunal de grande instance de Diourbel pour association de malfaiteurs et trafic de Chanvre indien, les deux dealers ont été placés sous mandat de dépôt d'après des informations de Seneweb.