Trafic de drogue : Un livreur "Tiak-Tiak" arrêté avec plus de 3 kg par la police des Parcelles Assainies

Une prouesse réussie par la police des Parcelles Assainies de Dakar ! En effet, un livreur de Tiak-Tiak a été démasqué avec plus de 3 kg de chanvre indien selon une source autorisée de Seneweb.



Suite à l'exploitation d'une information relative à un trafic de drogue, les éléments du commissariat des Parcelles Assainies ont mis aux arrêts A.B.N vendredi dernier vers 15 heures.



En effet, l'homme à bord de sa moto était porteur de 125 grammes de chanvre indien. Et la perquisition effectuée dans la chambre du livreur Tiak-Tiak s'est soldée avec la découverte de 3 kg de chanvre indien d'après la même source.



Mis devant le fait accompli, l'homme âgé de 35 ans a nié catégoriquement son statut de dealer. Selon lui, il est livreur de Tiak-Tiak. Mais A.B.N n'est pas en mesure de justifier la provenance de la drogue saisie par les éléments de Brigade de Recherches de ce service.



Selon des informations de Seneweb, ce présumé dealer est actuellement placé en garde-à-vue dans les locaux du commissariat des Parcelles Assainies pour détention et trafic de chanvre indien.