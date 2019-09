Trafic de drogue et contrefaçon: Dix Sénégalais arrêtés en Espagne

La police espagnole a arrêté 10 sénégalais dans la province de Majorque. Ces derniers, sont poursuivis pour trafic de cocaïne et de marijuana et atteinte à la propriété industrielle.



D’après L’Observateur », la police espagnole parle d’une organisation criminelle qui contrôlait le trafic de drogue sur les voies publiques à Arenal de Llucmajor et à Playa de Palma. Les malfrats opéraient aussi dans le vol de téléphone portable de dernière génération et la vente de maillots contrefaits.



L’opération effectuée par la police espagnole a permis de saisir 55 000 euros, soit plus de 35 millions de Fcfa, 75 téléphones portables de dernière génération, des documents volés et falsifiés, plus de 1000 maillots de grands clubs d'Europe contrefaits dont le Real de Madrid, Barcelone, Paris, et de l’équipe nationale espagnole contrefaits. Des preuves de transferts d'argent vers le Sénégal de plus de 200 000 euros, soit 130 625 775 de Fcfa environ, ont été aussi découvert.



L’enquête reste ouverte dans l’attente de nouvelles arrestations, informe le journal.