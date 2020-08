Trafic de drogue: les gendarmes frappent au coeur de Yarakh

Les gendarmes de Hann ont intercepté sur la route de Yarakh, dans la nuit du 28 au 29 août dernier vers 4h du matin, un ve?hicule de marque Renault 21 immatricule? TH 5745 D pour contrôle.



Selon la division communication de la gendarmerie nationale, qui donne l'information, c’est au cours de ces ope?rations que le conducteur et deux autres passagers ont tente? de s'enfuir abandonnant le ve?hicule sur place.



Mais, les gendarmes sont parvenus à arre?ter le nomme? L. Sy tandis que le conducteur et le passager qui e?tait a? l’avant ont re?ussi a? s'e?chapper, rapporte la même source.



Qui précise, toutefois, que la fouille du ve?hicule a permis de mettre la main sur 75 kg de chanvre indien. Le ve?hicule et la drogue sont achemine?s a? la brigade.











































































