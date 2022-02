Trafic de passeports diplomatiques - "Cuisiné" dans le fond, Boubacar Biaye dépose une demande de mise en liberté provisoire

Dakarposte a appris de bonnes sources que Boubacar Biaye a été extrait de sa cellule pour son audition dans le fond par le juge du deuxième cabinet d'instruction. Et, des informations en notre possession, il ressort que le député dont l'immunité parlementaire a été levé "n'a pas varié dans ses déclarations". En clair, Biaye a balayé d'un revers de main les graves accusations qui lui ont valu un séjour carcéral.

En effet, suspecté d'être impliqué dans ce que d'aucuns appellent prosaïquement le scandale du trafic de passeports diplomatiques, "il a tout nié" pour paraphraser notre source. Qui révèle que son avocat a d'ailleurs déposé une demande de mise en liberté provisoire.



Pour rappel, Boubacar Biaye est poursuivi pour les chefs d’accusation d’ association de malfaiteurs, escroquerie, blanchiment de capitaux, faux et usage de faux et usage de faux sur des documents administratifs et faux en écritures publiques authentifiées.



Il croupit en prison au même titre que son collègue et co-accusé El Hadji Mamadou SALL







