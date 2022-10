Trafic de passeports diplomatiques : Le procureur réclame la comparution de Mahmoud Saleh et du chef du protocole de la Présidence

Suite et pas fin de la rocambolesque affaire de trafic de passeports diplomatique qui éclabousse le Palais présidentiel et le ministère des Affaires étrangères.

Le Procureur de la République qui veut situer les responsabilités, a demandé la comparution de Mahmoud Saleh, ex Dircab du chef de l’Etat et du chef du protocole de la Présidence de la République, au procès des deux gendarmes mis en cause dans cette affaire.



Ils seront entendus à titre de témoin ou à titre de renseignements, renseigne "L’Observateur". A signaler que le procès prévu vendredi passé a été renvoyé jusqu’au dernier du vendredi du mois d’octobre 2022, à la demande du parquet.



Le procureur compte envoyer une citation à comparaître à de Mahmoud Saleh et au chef du protocole de la Présidence de la République.



















































