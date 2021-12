Trafic de passeports diplomatiques : « Tout le monde sera traité de la même façon » (Me Malick Sall, ministre de la Justice)

En marge de la conférence nationale des chefs de parquet, ce jeudi, Me Malick Sall n’a pas échappé aux questions des journalistes sur les sujets d’actualité. Le ministre de la Justice, s’est prononcé pour la première fois, sur l’affaire du présumé trafic de passeports diplomatiques dans laquelle deux députés sont cités.



Le Garde des sceaux, estime qu’à l’étape de l’enquête, la justice ne fait que traiter les cas semblables de façon identique. « Les dossiers seront traités correctement et de la même façon. Les droits (des uns et des autres) seront respectés et la justice fonctionnera normalement. Tout le monde sera traité de la même façon », a dit le ministre de la Justice…























































