Trafic de passeports et cartes de séjours européens: Ndèye Yandé Seck touchait 02 millions F CFA de commission par...

Confectionnés en Allemagne par le Gambien Lamin Seydi, les faux documents étaient vendus entre cinq (5) et 6,5 millions de francs CFA. Ils étaient envoyés à Dakar par Dhl.



Chargée de trouver des clients, Ndèye Yandé Seck "touchait" une commission de deux (2) millions F CFA sur chaque "carte de séjour" vendue et 350.000 F CFA pour les "passeports espagnols et français", révèle le journal.



Les complices du faussaire, Lamin Samba et son épouse Sona Mané, qu'elle hébergeait à Nord-Foire, recevaient leur part avant d'envoyer le reste à Seydi.